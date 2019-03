Afgebrand gedeelte van bedevaartsoord in Suriname zal snel herbouwd worden

PARAMARIBO, 18 mrt – Op de foto een afgebrand busje bij het bedevaartsoord te Weg naar Zee, waar zondagavond brand woedde. Daarbij werden de beheerderswoning aan de Henry Fernandesweg, een vergaderruimte en een deel van de tempel verwoest. Volgens Starnieuws is de brand vermoedelijk in de buurt van het busje buiten het gebouw ontstaan.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het is nog niet bekend wat de exacte oorzaak is van de brand. De woning is tegen brand verzekerd. De politie van ressort Kwatta en de afdeling Forensische Opsporing zijn belast met het onderzoek van deze brand, meldt het Korps Politie Suriname.

Intussen is gebleken dat de zaal waarin de levensgrote beelden stonden niet in vlammen is opgegaan. Een ‘meevaller’ voor het bedevaartsoord. Pandit Ramon Bajnath, voorzitter van de Stichting Bedevaartsoord, zegt aan Starnieuws dat het Godswerk is dat de beelden in de zaal bespaard zijn gebleven.

Vanmiddag werd ook bekend dat het afgebrande gedeelte herbouwd zal worden. Deze toezegging deed Soeparmin Djojobesari van Djojo bedrijven groep vandaag bij een bezoek aan het afgebrande oord. Hij heeft daarvoor ook contact met vice president Ashwien Adhin die eerder op de morgen persoonlijk een kijkje nam. Adhin heeft ook aangegeven dat de regering haar steun zal bieden:

