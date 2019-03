PARAMARIBO, 16 mrt – Artiesten in Suriname kunnen zich binnenkort officieel als ondernemer registreren. In de nieuwe Surinaamse wet Bedrijven en Beroepen zal namelijk ook het beroep ‘artiest’ worden opgenomen. Dit omdat een artiest, volgens minister Stephen Tsang van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, een ondernemer is die produceert. Hij zei dat afgelopen woensdag tijdens een meeting over de muziekindustrie in Suriname.

Een voordeel van de aanpassing van de wet is dat de artiest officieel als ondernemer geregistreerd kan worden en dan ook makkelijker naar de bank zal kunnen stappen voor een lening. HI&T is met de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in gesprek over hoe artiesten zich aldaar kunnen registreren als artiest en een KKF-uittreksel kunnen krijgen.

De artiesten zeggen zeer ingenomen te zijn met de stap vanuit het ministerie. Ze vinden dat er vanuit HI&T een onafhankelijke vereniging in het leven geroepen moet worden om sturing te geven aan het beleid voor de muziekindustrie in Suriname.