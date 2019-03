Nieuw: de eerste ‘Phagwathon Color Parade’ in Suriname

PARAMARIBO, 16 mrt – De Organisatie van I Love Su introduceert ingaande dit jaar de ‘Phagwathon Color Parade’ in Suriname. Dit om het Phagwa festijn op een hoger en internationaal plan te tillen. De nationale viering van Holi Phawa zal dit jaar in een nieuw jasje worden gestoken waarbij er los van de verschillende Phagwa feesten in en rond Paramaribo ook een Phagwaloop zal worden gehouden. Het wordt een gezellige loop waarbij participanten uit verschillende categorieen gedurende de hele wandelloop onder genot van live of versterkt muziek door de gehele route worden geleidt.

De parade heeft veel trekken van de Carnaval parade waar muziek, feesten en gezelligheid centraal staan. Het idee is om rond de Phagwa periode het aantal toeristen/bezoekers in Suriname te boosten. Het Owru Yari festival in Suriname heeft reeds een gevestigde nationale, regionale en internationale naam en de Phagwa festival past naadloos aan op de lijst.

Suriname is rijk aan cultuur en diversiteit. De viering en betrokkenheid van elk cultuur bij de verschillende culturele activiteiten/feesten maakt ons apart en levert een belangrijke potententie/bijdrage aan het boosten van Suriname als Cultuur toerisme in de regio.

De Surinaamse Phagwathon is in grote lijnen geinspireerd door diverse Holi Phagwa gedreven evenementen in de Verenigde Staten van America en Europa, die ook bekend staan als kleuren-parades zoals de Sri Sri Radha Krisha Temple in Spanish Fork in Utah, “the festival of Colors”, “the Holi One”, “the 5K Run”, “Color Me Red” en de overige holi geinspireerde muziek festivals in Europa. Uiteraard zullen wij onze eigen karakteristieken aan de Phagwathon geven zodat het Surinaams tintje naar voren komt.

Organisatoren van carnival activiteiten in de buurlanden, alsmede de Ambassades en internationale organizaties die actief zijn in de regio.

De organisatie zorgt ervoor dat er muziek trucks verspreid over de lopers menigte zijn verdeeld zodat de feestsfeer ten alle tijde aanwezig blijft. Het evenement zal op 21 maart a.s. plaatsvinden waarbij de start en eindfinish bij de boulevard aan de Antondrachtenweg is. Participanten kunnen na de loop gelijk aansluiten bij het Lustig Phawa festival die eveneens op het Terrein van de Boulevard wordt gehouden.

Inschrijvingen kunnen tot uiterlijk 18 maart 2019 bij Dresscode aan de Domineestraat 22.

Participanten ontvangen na inschrijving een Phagwathon T-shirt, een Fles Holi poeder, een Phagwathon exclusive wristband en goodies van de sponsoren.Voor meer informatie en updates, bezoek de website op: www.phagwathon.comof follow de official social media pages van Phagwathon op Facebook en Instagram