Nederlandse toerist (53) verdronken in Suriname

PARAMARIBO, 7 mrt – Een Nederlandse toerist is eergisteren in Suriname verdronken. Dit gebeurde bij een ongeluk te Awaradam. Het gaat om de 53-jarige Nederlander Harm van der Molen meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Volgens de krant zou de man bijna een dag vast gezeten hebben tussen rotsen.

De krant schrijft over de oorzaak van het ongeval: “…De man ging sa­men met zijn vrouw en an­de­ren naar de lo­ca­tie. Hij wil­de op ge­ge­ven mo­ment dat een fo­to van hem in het wa­ter werd ge­maakt. De gids had hem ge­waar­schuwd om niet naar dat ge­deel­te te gaan. De man ging toch en kwam vast te zit­ten tus­sen de rot­sen, alwaar hij verdronk…”

Dui­kers van de brand­weer moesten er­aan te pas ko­men om het ont­ziel­de li­chaam er­uit te ha­len. Een arts stel­de de dood vast, waar­na het li­chaam na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie werd af­ge­staan aan de na­be­staan­den. Foto (c) Times of Suriname