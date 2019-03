Vereniging van Sportjournalisten in Suriname bestaat 56 jaar

PARAMARIBO, 7 mrt – De Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) herdenkt vandaag, donderdag 7 maart 2019, haar 56ste jaardag. Het wordt geen groot feest; wel zal het bestuur met de leden in amicale sfeer bijeenkomen om dit heugelijke feit te herdenken.

Hoewel het traditionele sportgala in december, de VSJS Sports Awards, elk jaar het hoogtepunt vormt, is de sportjournalistenoverkoepeling ook in de andere maanden actief. In januari bijvoorbeeld woonden voorzitter Desney Romeo en penningmeester Quaraisy Nagessersing het 82ste AIPS Congres bij in Lausanne, Zwitserland.

Simultaan werden ook voor het eerst de AIPS Sport Media Awards uitgereikt. Er waren 1.273 inzendingen uit 119 landen inclusief Suriname. Quaraisy Nagessersing en Ameet Binda, beiden van QN Sport + Television, participeerden in de videocategorieën ‘Athlete Profile’ en ‘Documentary’.

Het is de bedoeling dat de VSJS in mei meedoet aan de AIPS America Games in Bucaramanga, Colombia. Suriname is de voorgaande edities steeds in de prijzen gevallen, onder meer op de onderdelen bowling en atletiek.

In dezelfde periode participeert Romeo in het congres van AIPS America. De VSJS-voorzitter werd in juli 2017 voor een periode van vier jaar gekozen als directeur van het AIPS America-bestuur, een hoogtepunt sinds de heractivering van de vereniging.

In het tweede kwartaal van dit jaar wil de VSJS een lezing met discussie verzorgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt bekeken om een mini-mediatoernooi te organiseren.