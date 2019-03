Nederlanders runnen grootste trawler-visserijbedrijf in Suriname

PARAMARIBO, 2 mrt – Het visserijbedrijf Marisa Fisheries in Suriname is het grootste trawler-visserijbedrijf van het land. Het wordt gerund door de 49-jarige Nederlander John de Boer en zijn vrouw Isabelle. John kwam in 1993 in Suriname terecht en begon het visbedrijf in 2003. Zijn bedrijf is gevestigd aan de Surinamerivier ten zuiden van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo.

Volgens de maritieme vakkrant Schuttevaer startte De Boer met één Nederlandse kotter in 2013. Anno 2019 heeft het bedrijf een vloot van 12 eigen vissersschepen. Ter vergelijking: in heel Suriname zijn er in totaal 35 trawlers verdeeld over circa 10 bedrijven. Het merendeel van de vangsten van hun vloot wordt geëxporteerd naar Europa en de Verenigde Staten.

Marisa Fisheries heeft de afgelopen jaren een snelle groei meegemaakt en het einde is niet in zicht. Momenteel wordt gewerkt aan een hypermodern, computergestuurd visverwerkingsbedrijf in Suriname. Dit zal op 22 juni feestelijk worden geopend schrijft de vakkrant Schuttevaer.

De Boer woont met vrouw en kinderen in dit huis naast het bedrijf met uitzicht op de Suriname rivier.