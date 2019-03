Tekort aan contante US dollar biljetten in Suriname; banken adviseren girale overmakingen

PARAMARIBO, 2 mrt – In Suriname is het nog steeds gebruikelijk dat transacties, ook in valuta, contant worden verricht. Maar dat wordt lastig want door het tijdelijk wegvallen van de mogelijkheid om contante US-dollar-biljetten te importeren is er een tekort aan US dollar biljetten in Suriname ontstaan. Dat heeft de Surinaamse Bankiersvereniging vrijdag gemeld in een persbericht.

Vanwege dit tekort hebben banken reeds geruime tijd beperkingen ingevoerd over de opname van contante US-dollar-biljetten. Rekeninghouders kunnen niet onbeperkt US-dollars contant van hun rekening opnemen. Dit heeft echter geen effect op girale transacties (de binnen en buitenlandse overmakingen). De banken beschikken over voldoende US-dollar-liquiditeiten om deze girale transacties gewoon te kunnen verrichten, aldus de bankiersvereniging.

Banken adviseren het publiek wel om alle betalingen, met name de US-dollar-betalingen, zoveel als mogelijk giraal via overmakingen te laten plaatsvinden. Dit met name omdat contante transacties vooral in het buitenland steeds meer ongebruikelijk worden. Het risicoprofiel van het land wordt door dit soort transacties verhoogd op met name witwassen van geld. Hierdoor worden internationale betrekkingen met buitenlandse banken bemoeilijkt waardoor het internationaal zakelijk verkeer beperkt kan worden.

De transacties in contanten brengen veel kosten en andere risico’s (zoals veiligheid) met zich mee waardoor het erg bewerkelijk en kostbaar is voor klanten en banken om deze risico’s en kosten te minimaliseren aldus de banken.

