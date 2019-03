Onrust bij personeel DSB vanwege vervanging huidige directie

PARAMARIBO, 2 mrt – Onder personeel van De Surinaamsche bank (DSB) heerst enige onrust na berichten over vervanging van de huidige directie. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). De bankleiding bestaat nu uit Hanna Lieuw Hie-Gonesh, Peter Ng A Tham en René van Rooij. Volgens dWT zal waarnemend directeur Lieuw Hie-Gonesh worden vervangen door Gloria Anthony, gewezen directeur van Republic Bank Suriname.

De krant verneemt verder dat slechts één van de huidige drie DSB-directieleden zal worden behouden, namelijk Van Rooij. Ook commercieel directeur Ng A Tham, wiens benoeming en die van Lieuw Hie-Gonesh formeel nooit in orde is gemaakt, zal plaats moeten maken voor een ander aldus de krant.

Bondsvoorzitter bij DSB, Robby Berenstein, bevestigt tegenover dWT dat er enige onrust heerst onder het personeel nadat geluiden over de mutaties in de top zijn vernomen. “De directeur zit al een hele poos in een waarnemende functie. We willen niet geconfronteerd worden met een nieuwe directie. Wij vinden dat de waarnemend directeur definitief benoemd moet worden” aldus de vakbondsleider.