Belangrijke ader voor de ontwatering van Paramaribo-Noord aangepakt

PARAMARIBO, 19 feb – Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) in Suriname, is momenteel bezig de Sluiskreek op te halen. De Sluiskreek is een belangrijke ader voor de ontwatering van Paramaribo-Noord. Vinodh Bissesar, waarnemend Coördinator Open riolering van de afdeling Ontwateringswerken, geeft aan dat deze werkzaamheden op donderdag 14 februari 2018 zijn gestart en volgens planning binnen 12 werkdagen afgerond zijn.

De Sluiskreek sluit aan tot de Anton Drachtenweg, is 3300 meter lang en ongeveer 20 meter breed. De lozing langs de Rubenstraat, de Pommerakstraat, de Nachtegaal- en de Leonardo Da Vincistraat zijn reeds opgehaald. De lozingen langs de Bazaltstraat en de Picassostraat zullen volgens planning in de komende weken ook opgeschoond worden. Het hangt allemaal af van de heersende weersomstandigheden in Suriname.

In sommige delen van de lozingen zijn koelkasten en huisvuil aangetroffen. Bij het betrappen van personen die zich schuldig maken aan deze handelingen zullen er zeker maatregelen volgen tegen hen.