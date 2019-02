VIDEO: Limiet op lichten van US dollars van eigen rekening bij DSB in Suriname

PARAMARIBO, – Cliënten van De Surinaamsche Bank (DSB) zijn boos om een nieuwe maatregel van de bank, die een limiet stelt op het lichten van vreemde valuta van hun eigen DSB rekening. Deze nieuwe maatregel die vorige week werd ingevoerd, houdt in dat klanten maximaal 1.500 US dollars per dag kunnen opnemen van hun eigen rekening.

Ondernemer Rick Cabenda, een client van de DSB, is niet te spreken over de maatregel. Hij noemt het absurd dat hij zo weinig van zijn eigen geld kan opnemen. Bovendien is hij van mening dat de bank de cliënten eerst op de hoogte had moeten stellen over de maatregel.

Voor de wijziging kon Cabenda, die langer dan 35 jaar rekeninghouder is bij DSB, tot maximaal 5.000 US dollars per dag opnemen. Als hij nu 5.000 US dollars nodig heeft om iemand zakelijk te betalen, dan moet hij vier dagen achter elkaar in de rij staan bij de bank.

“Het is mijn eigen geld, ik moet over mijn geld kunnen beschikken” aldus Cabenda tegen Apintie TV: