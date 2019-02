Samenwerking Korps Brandweer Suriname met Brandweer Haaglanden

DEN HAAG, 15 feb – Deze week vond in de hoofdbrandweerkazerne in Suriname de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst plaats tussen het Korps Brandweer Suriname (KBS) en Brandweer Haaglanden. Naast de bijdrage vanuit Haaglanden op het gebied van kennisoverdracht is overeengekomen dat de samenwerking wordt versterkt op het vlak van personele uitwisseling en beschikbaar stellen van overtollig ‘klein en groot’ materiaal aan het KBS.

Voorafgaand aan deze ondertekening op korpsniveau, zijn drie inhoudelijke werkbezoeken in het afgelopen jaar aan het KBS gebracht. Tijdens deze werkbezoeken hebben de volgende thema’s centraal gestaan:



1; Opschaling / commandovoering, doel: professionalisering, kwaliteitsverbetering en borging van commandolijn bij operationeel optreden door KBS. In 2018 is aan officieren een ‘introductie commandovoering’ aangeboden.



2; Onderwijs doel: de collega’s van KBS te versterken op het gebied van vakbekwaamheid. Focus lag in 2018 op het maken van lesprogramma’s en het implementeren van het ‘train de trainer’- principe.



3; Preventie: De afdeling Preventie is in 2018 drie maal in opbouwende vorm bijgeschoold op basiskennis Preventie. Doel van deze instructies is de kennisontwikkeling versterken en daarmee bij te dragen aan de processen en activiteiten van KBS die gericht zijn op een goede uitvoering van de Brandweerwet en andere regelingen.

De samenwerkingsovereenkomsten werden getekend door Esther Lieben en Radjen Jakhari respectievelijk Commandant Brandweer Haaglanden en Commandant Brandweer KBS. Bekijk ook onderstaande video: