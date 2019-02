Bijna 275 kilogram cocaïne uit Suriname in Antwerpen onderschept

ROTTERDAM/ANTWERPEN, 13 feb – Het is weer raak: in de Antwerpse haven is 273 kilogram cocaïne onderschept, welke verstopt zat in een container van een schip dat vanuit Suriname kwam. Dat heeft het Antwerpse parket vandaag laten weten. Het is niet de eerste keer dat er drugs uit Suriname in de Antwerpse haven worden onderschept. Bijna een jaar geleden werd daar ook al een soortgelijke partij van 270 kilogram onderschept.

De drugsvangst nu dateert van 6 februari 2019 maar werd nu nu pas bekend gemaakt meld de Gazet van Antwerpen. De inbeslagname is het resultaat van een risicoanalyse door de douanediensten. Er is een onderzoek gestart. De container zat op een schip dat vanuit Suriname kwam en aanmeerde aan kaai 212, zo laat het parket nog weten.

Vorig jaar werd ook al een partij van 270 kilogram onderschept in Antwerpen. Toen troffen de Belgische douanediensten de drugs aan bij een controle van een vriescontainer met bananen. Ze zaten verstopt in een dubbele wand. Die container was per schip aangevoerd vanuit Paramaribo in Suriname.