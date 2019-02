Doodrijder zwangere vrouw meldt zich na 3 maanden bij politie Suriname

PARAMARIBO, 13 feb – De 25-jarige Donovan Morales, die ervan verdacht wordt op 8 november vorig jaar een 37-jarige van een tweeling zwangere vrouw te hebben aangereden en in hulpeloze toestand te hebben achtergelaten, heeft zich na 3 maanden gemeld bij de politie. De vrouw overleefde het ongeval niet. Morales verklaarde bij de politie dat hij de gebeurtenis niet kon verwerken en daarom naar de politie stapte.

De vrouw, die 4 maanden zwanger was van een tweeling, liep op die bewuste dag aan de linkerzijde van de Mariestraat. De verdachte, die de auto van een ander had geleend, kwam vanuit de tegenovergestelde richting, verliet zijn rijhelft en reed de voetganger aan. Hij reed door en liet de auto enkele straten verder achter. De vrouw liep fracturen aan beide benen en linkerarm op en had hersenschade. Ze kwam daarna te overlijden.

Een maand geleden besloot de politie in Suriname dit opsporingsbericht te plaatsen met naam en foto van de verdachte. Hij meldde zich uiteindelijk afgelopen maandagavond, drie maanden na het ongeval, bij de politie te Munder en is in verzekering gesteld.