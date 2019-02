Dc Pansa neemt over in Marowijne Zuid-West

PARAMARIBO, – Districtscommissaris (DC) Kenya Pansa heeft de leiding over het bestuursressort Marowijne Zuid-West overgenomen van haar collega Freddy Daniel. De overdracht is afgelopen zaterdag bekrachtigd met de ondertekening van het protocol van overdracht op het Commissariaat te Moengo, in het district Marowijne. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname is ervan overtuigd dat Moengo alleen voordelen zal hebben aan een eigen dc.

Daniel blijft de scepter zwaaien in het bestuursressort Noordoost (Albina), en Pansa’s standplaats komt in het bestuursressort Zuidwest (Moengo). “Dit is meer dan gerechtvaardigd. De mensen in Marowijne maakten allang aanspraak op een zodanig beleid dat de dc altijd dichtbij is,” aldus de minister. Volgens hem had Moengo op basis van het decentralisatieproces allang aanspraak hierop.

De burgermoeder gelooft in de potenties van het district. Ze vindt investeren in het menselijk kapitaal van groot belang om ontwikkeling in het gebied te brengen. Pansa heeft de plaatselijke bevolking opgeroepen de handen in elkaar te slaan en samen met haar “dit mooi bestuursressort te brengen naar grotere hoogten.” Dc Pansa heeft eerder enkele jaren gediend in Brokopondo, maar zij droeg in oktober vorig jaar het district overdroeg aan collega Frederik Finisie.

Daniel kan zich nu vanuit zijn standplaats in Albina volledig richten op de ontwikkeling van het ander deel van Marowijne. Hij hoopt dat beide bestuursressorten nu in de gelegenheid zijn om de opgelopen achterstanden in te lopen.

Volksvertegenwoordiger Ronny Brunswijk (ABOP) heeft bij de ondertekeningsceremonie iedereen in het bestuursressort opgeroepen om dc Pansa alle steun te geven zodat zij zonder koppijn haar werk kan doen. “Ik kan u alvast zeggen, dat u van mij de volledig steun hebt,” aldus het Surinaamse DNA-lid. Brunswijk die zelf in Moengo woont heeft aan het eind van zijn felicitatieboodschap de aanzet gegeven tot een staande ovatie voor de dc.