Politieagent in coma na aanrijding door automobilist in Suriname

PARAMARIBO, – Een politieagent in Suriname is woensdagavond 6 februari zwaar gewond geraakt nadat hij door een auto werd aangereden op de Oost-West verbinding in het district Commewijne. Hij werd opgenomen in het Academisch Ziekenhuis met arm en been fracturen en raakte kort na zijn opname in coma. Dat heeft het Korps Politie Suriname (KPS) bekend gemaakt. Volgens Starnieuws reed de autobestuurder met een vrij hoge snelheid en zou de agent meters zijn meegesleurd met het voertuig.

De agent was samen met een collega bezig met een verkeerscontrole ter hoogte van kilometer 32 van de Oost-West verbinding. Rond 19.30u reed een 50-jarige autobestuurder, die kwam vanuit de richting Albina gaande in de richting Paramaribo, hem aan. De man verklaarde dat hij de agent, ondanks dat hij een oranje gekleurd fluorescerend vest aan had, niet op tijd zou hebben gezien.

De bestuurder is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hangende het onderzoek is het rijbewijs van deze man, door de politie, in beslag genomen. Na verhoor is hij heen gezonden aldus de afdeling Public Relations van het KPS.