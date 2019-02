VIDEO: Acht personen dakloos na brand te Brokopondo in Suriname

PARAMARIBO, – De brandweer in Suriname moest afgelopen woensdag uitrukken voor een woningbrand in het centrum van Brokopondo. Op het adres werd een laagbouwwoning aangetroffen die in lichterlaaie stond. Drie personen, een moeder met haar twee peuters, waren op dat moment thuis en konden gered worden, aldus Dagblad Suriname.

Volgens de krant is het huis compleet met inboedel in de vlammenzee verloren gegaan en heeft de brandweer nablussingswerkzaamheden verricht. Acht personen die in het bedoeld pand woonden, zijn hierdoor dakloos geworden. Vier belendende panden hebben schroei- en waterschade opgelopen.

Geen van de woningen waren tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. De brand is in één van de slaapkamers begonnen. De oorzaak is vooralsnog onbekend. Van de brand verscheen onderstaand filmpje op Facebook: