Installatie raad voor verpleging in Suriname (RaVeSu)

PARAMARIBO, 2 feb – Minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft donderdag de raad voor verpleging in Suriname (RaVeSu) geïnstalleerd. De RaVeSu is een belangrijke raad voor de gezondheidszorgsystemen in Suriname die ervoor moet zorgen dat veel meer gedaan wordt binnen het verplegende en verzorgende beroep in Suriname. De raad is er om beleid te ontwikkelen en richting te geven aan het groter plaatje binnen de gezondheidszorg, zegt Carolina de Baas voorzitter van de RaVeSu.

De raad heeft behalve het bevorderen van de gezondheidszorgsystemen ook de taak om alle gezondheidsinstellingen te betrekken bij het beleid dat wordt uitgevoerd. Minister Elias gaf de raad te kennen dat hij altijd open staat hulp te verlenen aan de raad, waar nodig.

De personen die zitting hebben in de Raad voor de verpleging in Suriname zijn: Carolina de Baas, hoofd inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen als voorzitter, Celest Yzer- Etnel (RKZ), Faucia Niamut (AZP), Ruth Mangroe (Diakonessenhuis), Jenny Pelswijk (MMC), Angele Wallerlei- Kumbangsila (COVAB), Guno Welzijn (Vereniging van verpleegkundigen in Suriname), Herman Jintie (MZ), Hanna Nijman (RGD), Sandra Esseboom (Platvorm Thuiszorg) en Eudia van Hetten- Daniëls ( IVV).