Echtpaar Giasi-Adhin herdacht diamanten huwelijk in Suriname﻿

PARAMARIBO, 2 feb – Piet Giasi en Marianne Adhin hebben onlangs in het bijzijn van naaste familieleden hun 60-jarig huwelijk herdacht. Op 31 januari 1959 gaf dit echtpaar elkaar het jawoord. Het echtpaar werd tijdens de herdenking van hun diamanten huwelijk gehuldigd namens de nieuwbakken Districtscommissaris (DC) van Paramaribo Zuid-West, Eric Grauwde.

Piet Giasi, die op 16 januari jongstleden zijn 80e jaardag mocht vieren geeft aan dat het huwelijk gearrangeerd was. Uit dit huwelijk zijn er 4 kinderen geboren. Daarnaast heeft dit echtpaar 9 kleinkinderen.

De heer des huizes trad in de periode rond zijn huwelijk in dienst bij Firma Kirpalani en was ruim 40 jaren werkzaam bij dit bedrijf. Giasi bleef na deze 40 jaren trouwe arbeid niet bij zijn pakken neerzitten en startte vervolgens zijn eigen onderneming te Uitvlugt. Voor het ondernemen van deze stap kreeg hij naar eigen zeggen enorm veel steun van zijn echtgenote Marianne.

Marianne Adhin die het levenslicht op 20 September 1941 zag, was voornamelijk verantwoordelijk voor het huishouden en de zorg over de kinderen. Giasi staat binnen zijn familie en vriendenkring bekend als een hardwerkende ondernemer en is hij ondanks zijn leeftijd nog steeds actief.

De burgervader van Paramaribo Zuid-West kon vanwege zijn installatie als nieuwe DC niet aanwezig zijn tijdens de herdenking. De districtscommissaris liet zich vertegenwoordigen door medewerkers van het Districtscommissariaat. Zij hebben namens de DC en de regering de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppe overhandigd.