Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik uit Suriname maakt UFC debuut in Brazilië

PARAMARIBO, 2 feb – Nadat Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik afgelopen december een contract tekende bij de Ultimate Fighting Championship (UFC), maakt hij vandaag zijn debuut in Brazilië. Hij komt in Fortaleza uit tegen de Braziliaan Junior Albini. Rozenstruik is de eerste Surinamer met een UFC profcontract op zak. Hij maakte in mei vorig jaar zijn debuut bij de Japanse RIZIN organisatie en won zijn eerste wedstrijd daar.

In gesprek met het Surinaamse Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt Rozenstruik dat het om een niet te onderschatten tegenstander gaat. Wie in de Mixed Martial Arts (MMA) en UFC vecht is geen pannenkoek, zegt hij. Samen met trainer Michael Babb (foto) heeft Rozenstruik de afgelopen periode hard getraind om vandaag in Fortaleza voor Suriname de overwinning in de wacht te slepen.

UFC Fortaleza vindt vanavond plaats in het Centro de Formação Olímpica in Fortaleza, Ceara en is live te volgen op ESPN +.