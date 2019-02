‘Griep in Suriname komt uit Nederland’ zegt Surinaamse arts

PARAMARIBO, 1 feb – Al een paar weken is er sprake van een toename van het aantal griepgevallen in Suriname. Dit komt waarschijnlijk door het overwaaien van de griep epidemie in Nederland zegt de Surinaamse huisarts Wim Bakker. Dat overwaaien zou volgens hem kunnen komen door het intensieve vlieg- en personenverkeer tussen Suriname en Nederland.

“Elk jaar weer, als er in Nederland een griepepidemie is, dan zie je dat het ook overwaait naar Suriname. En ik vermoed dat het dit jaar ook weer het geval is” zegt Bakker, voormalig onderdirekteur bij het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) in Suriname tegen radio ABC.

Nederland heeft momenteel voor de zevende achtereenvolgende week te maken met een griepepidemie. Maar deze verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar, bleek afgelopen woensdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.