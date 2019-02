‘Man die winkel in Suriname met auto ramde vocht met vrouw naast hem’

PARAMARIBO, 1 feb – De man die donderdagnacht in hartje Paramaribo tegen een winkel aanreed, is na het incident in een taxi gestapt en liet zijn au­to gewoon in de deur­ope­ning van de beschadigde win­kel ach­ter. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. De po­li­tie heeft de au­to van de ver­oor­za­ker in be­slag ge­no­men en doet onderzoek naar de dader.

Volgens de krant zou de au­to­mo­bi­list, die met vrij ho­ge snel­heid reed, in een ge­vecht ver­wik­keld zijn met een vrouw die naast hem zat. Daardoor ver­loor hij waar­schijn­lijk de macht over het stuur. De au­to vloog over de be­ton­nen ver­ho­ging op de weg en ram­de de win­kel in de Domineestraat.

De ei­ge­na­ren van de units in de winkel zeg­gen aan de krant dat zij duizen­den SRD’s scha­de lij­den doordat de voorgevel, roldeur en goederen beschadigd raakten. Ook moet er ex­tra be­wa­king voor de win­kels ingezet worden omdat er meteen na het ongeval personen waren die de winkel wilden plunderen.

Foto: Steven Mangal