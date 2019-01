Man voor rechter om verdrinking vriendin in Suriname rivier

ALMERE/PARAMARIBO, 29 jan – De 37-jarige Sharied S. uit Almere staat morgen en overmorgen voor de rechter in Nederland, voor het opzettelijk laten verdrinken van zijn 29-jarige vriendin Aradhana Nazir in de Suriname rivier in Paramaribo in 2015. De man werd verdacht toen bleek dat hij anderhalve maand eerder een overlijdensrisicoverzekering van €300.000,- en uitvaartverzekering ter waarde van €10.000,- had afgesloten.

De twee waren vanuit Nederland op vakantie in Suriname. Sharied verklaarde dat ze op die bewuste avond veel hadden gedronken en dat zijn vriendin Aradhana dronken op een kademuur aan de Suriname rivier zou zijn gaan liggen. Hij ging naar eigen zeggen even plassen en op dat moment zou zijn vriendin van het muurtje zijn afgerold en in het water met sterkte stroming terecht zijn gekomen.

De politie ging aanvankelijk uit van een ongeluk, maar gaandeweg rees de verdenking dat S. zijn vriendin opzettelijk had laten verdrinken, mogelijk door haar in het water te duwen. De verdenking onstond vanwege de verzekeringskwestie maar ook omdat de man, volgens de Nederlandse krant Het parool, enige tijd voor Nazirs dood tegen een zakenpartner zou hebben gezegd dat hij een meisje zou laten verdrinken.