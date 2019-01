Burgers krijgen ‘SMS’ reminder van overheid Suriname over betalen voertuigenbelasting

PARAMARIBO, 29 jan – Diverse burgers in Suriname hebben vandaag een melding op hun mobiele telefoon gekregen, waarin ze eraan herinnerd worden om tijdig hun belastingen te betalen. Het zou gaan om een bericht van de Surinaamse Belastingdienst over het voldoen van de nieuwe Rij- en Voertuigenbelasting vóór 28 februari 2019.

“Hoe komen ze aan mijn nummer?”, “Ik heb geen auto, waarom krijg ik dit bericht” en “Het is spam van de overheid” zijn veel geuite reacties op het bericht. Vermoedelijk gaat het niet om SMS maar om ‘Cell Broadcast’, een techniek om tekstberichten te versturen naar mobiele telefoons. Deze techniek wordt eigenlijk alleen toegepast bij belangrijke berichten.

Op 1 januari 2019 is in Suriname de nieuwe wet Rij- en Voertuigenbelasting in werking gegaan. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 belasting betaald moet worden over rij- en voertuigen die zich op de weg in Suriname bevinden. Om de samenleving de gelegenheid te geven om te voldoen aan de bepaling in de wet, is er extra tijd gegeven om te betalen en wel eenmalig een extra periode van 2 maanden. Dat wil zeggen dat iedereen op 1 maart 2019 betaald moet hebben voor het jaar 2019. Het ontvangen bericht: