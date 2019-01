Buren redden drie kinderen en voorkomen brand in Nickerie

NICKERIE, 13 jan – Door kordaat optreden van de buren zijn vanmiddag drie kinderen behoed van brand in een bovenwoning aan de Ciwinistraat in het district Nickerie. Notabene op de verjaardag van de moeder die beneden aan het koken was. De brand ontstond op de bovenste verdieping, vermoedelijk door kortsluiting. Daar vatte een matras vlam.

Twee buurjongens zagen de beginende brand en aarzelden geen moment. Ze renden de trap op, trapten de voordeur met hun voeten open en brachten als eerste de drie kinderen in veiligheid. Een andere buurjongen die kwam helpen gooide het brandende matras naar beneden.

Voordat de brandweer op locatie was, was de brand al onder controle. De moeder die door het voorval hevig geëmotioneerd was, kon geen woorden meer uitbrengen op haar verjaardag. Ze is haar buren enorm dankbaar. De buren hebben zich daarna ontfermt over de kinderen, die ook geschrokken waren.

De drie kinderen komen even bij van de schrik.