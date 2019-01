VIDEO: ‘Nederlandse toeristen blijven terugkomen naar Suriname’

UTRECHT, 13 jan – Nederlandse toeristen blijven terugkomen naar Suriname. Dat merkt Suzette Eeltink van de reisorganisatie Suriname Holidays. En ze zijn altijd enthousiast: “Suriname was de mooiste vakantie. We willen weer terug!” is een reactie die vaak krijgt van Nederlanders die met vakantie naar Suriname zijn geweest.

Suriname Holidays is een van de bedrijven die staan op de Vakantiebeurs in Utrecht, die tot vandaag gehouden wordt. In een nieuwe aflevering van de Radio- en Televisie-special over toerisme, praat verslaggever Sam Jones met Eeltink op de beurs.

In deze special ook een gesprek met Ronny Bhoelai van All Suriname Tours en Marsha Mormon van plantage Bakkie: