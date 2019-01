Vermist meisje (15) bij 18-jarige jongen in Suriname gevonden

PARAMARIBO, 13 jan – Een vijf­tien­ja­rig meis­je, dat onlangs als ver­mist bij de politie was op­ge­ge­ven in het dis­trict Wa­ni­ca, is terugge­von­den bij een acht­tien­ja­ri­ge jon­ge­man. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant ging het meisje va­ker uit huis zon­der haar moe­der te mel­den. Het kind ging se­dert zon­dag weg en kwam niet meer thuis. Bij de po­li­tie werd toen aan­gif­te van ver­mis­sing van het meis­je ge­daan. De moe­der besloot echter ook zelf on­der­zoek te doen en kwam er­ach­ter waar haar doch­ter was.

Het bleek dat de min­der­ja­ri­ge bij de 18-jarige jon­ge­man was. De po­li­tie werd in­ge­scha­keld en ging naar de plaats voor on­der­zoek. Ze hield de ver­dach­te aan en droeg de zaak over aan de af­de­ling Jeugd­za­ken, aldus de krant.