Nisha Madaran lanceert project ‘Medley in Love with Nisha Madaran’

PARAMARIBO, 3 jan – Zangeres en songwriter Nisha Madaran uit Suriname lanceert op vrijdag 4 januari haar ‘Medley in Love with Nisha Madaran’ project. “Zoals beloofd begin ik dit jaar met het pushen en begeleiden van nieuwe, maar ook bijzondere talenten. Het is de bedoeling dat wij bij elke sessie een nieuw en bijzonder talent featuren. Dit is alvast een van de manieren waarmee ik terug wil geven en mijn ervaringen wil delen met anderen”, meldt de artiest op haar Facebookpagina over het project.

Nisha Madaran heeft in de tweede week van december een muziekcontract getekend met Bollywood filmdirector Chandrakant Singh van CKARTS uit Mumbai, India. Volgens het management van de Surinaamse zangeres en songwriter wilt ze niets voor zichzelf alleen houden.

Met de opgedane kennis en netwerk zal Madaran nu ook jonge talenten uit Suriname uitnodigen om projecten met haar te doen en hun zo een push te geven hun talenten verder te ontwikkelen en een carrière op te bouwen.