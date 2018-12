BEIJING, 20 dec – De ambassadeur van Suriname in China, Patty Chen (FOTO), heeft dinsdag haar geloofsbrieven aangeboden aan de Chinese President Xi Jinping. De plechtigheid vond plaats in de Great Hall of the People in Bejing. Chen is de vijfde, tevens eerste vrouwelijke, ambassadeur voor Suriname in de Volksrepubliek China.

Bij de aanbieding waren van Chinese zijde aanwezig Wang Yi, State Counsillor en de minister van Buitenlandse Zaken, alsook Zhao Bentang, directeur voor Latijns-Amerika meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Tijdens deze korte ontmoeting tussen ambassadeur Chen en president Xi Jinping is de belangrijkheid van de relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China benadrukt aldus het NII.