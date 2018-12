Brandweer Suriname rukt uit voor Woningbrand in Apintistraat

PARAMARIBO, 20 dec – De Brandweer in Suriname moest vanmorgen uitrukken voor een woningbrand aan de Apintistraat. Een deel van het huis stond in brand en dankzij kordaat optreden van de brandweer kon erger voorkomen worden. Er deze zich geen ongelukken voor. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Later meer.

UPDATE – Apintie TV heeft deze reportage online geplaatst: