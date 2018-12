Wapen ex-minister van Justitie en Politie Suriname in beslag genomen

PARAMARIBO, 18 dec – De politie in Suriname heeft het wapen van een ex-minister van Justitie en Politie in beslag genomen. Met het wapen zou vorige week woensdagavond door de oud minister zijn geschoten, meldt Dagblad Suriname. Volgens bronnen gaat het om ex-minister Martin Misiedjan (foto).

Uit het onderzoek blijkt dat er schoten waren gelost aan de Latourweg. Daar zou een autobestuurder met zijn voertuig tegen dat van de ex-minister zijn aangereden waardoor schade ontstond. De veroorzaker reed daarna door, waarna de ex-minister een wapen tevoorschijn haalde en in de lucht schoot om de doorrijder te dwingen om te stoppen.

De politie, die beschikte over de kentekennummers van de beide voertuigen, heeft daarna de bestuurder die geschoten had, ontboden en het wapen in verband met het onderzoek in beslag genomen.