Kerstviering voor seniore burgers in tuin presidentieel paleis Suriname

PARAMARIBO, 19 dec – Ruim duizend seniore burgers in Suriname zijn dinsdag 18 december door first lady Ingrid Bouterse-Waldring in de achtertuin van het Presidentieel Paleis ontvangen, voor de jaarlijkse Kerstviering. In haar toespraak heeft de presidentsvrouw de nadruk gelegd op de bijdrage die deze groep heeft geleverd aan de ontwikkeling van Suriname.

De dag, die dit jaar voor de negende keer werd gehouden, werd ingevuld met onder andere optredens van de militaire kapel, Chinese Vrouwen Vereniging, Jason Eduards, een muziekgroep uit Servië, Sambel Trasie, Funmasters met Iwan Esseboom, Happy Boys en Edgar ‘Boegroe’ Burgos uit Nederland.

De First lady heeft in haar hoedanigheid van beschermvrouwe van het Maranatha mannenkoor, vijfduizend amerikaanse dollars gedoneerd aan het koor dat plannen heeft om naar Zweden te gaan. Ook hebben haar gasten aan het einde van de viering een kerstpakket ontvangen.

De First Lady danste gezellig mee.