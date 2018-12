TV: Nederlandse presentator gaat in Suriname op zoek naar de herkomst van roti

HILVERSUM, 18 dec – Vanavond in het TV programma ‘De Aardappeleters’ onderzoekt presentator Joris Vermeer de herkomst van roti uit Suriname. Hiervoor reist hij af naar Suriname waar hij het land doorkruist op een rotte brommer. Eerder onderzocht hij de herkomst van Paella, Shoarma en Taco’s.

In het programma volgen we omnivoor en ex-restaurateur Joris Vermeer als hij zoekt naar waar het gerecht vandaan kwam, als hij oorspronkelijke bereiders treft en zich van het ene in het andere avontuur stort. De omroep schrijft erover:



“..De lekkerste pannenkoek ter wereld eet je in het mooiste land op aarde. Surinaamse roti. Bakra aardappeleter Joris Vermeer, doorkruist Suriname op een rotte brommer en hij ziet er bos- en stadscreolen, Joden, Chinezen en indianen en vooral veel, heel veel Hindoestanen.



Hij ontdekt hoe een Indiase pannenkoek het schopt tot nationaal Surinaams symbool. En dat heeft te maken met misschien wel de zwartste bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis. In discobusje vier ontdekt Joris Vermeer, tot zijn afgrijzen, zijn eigen houten Hollandse heup..”

Dinsdag 18 december – NPO 2 om 19.10u | Speelduur: 25 minuten