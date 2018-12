Man geeft show met twee meter lange anaconda

PARAMARIBO, 7 dec – Egmond Rose kreeg donderdagmiddag het verkeer in Suriname stil met zijn anaconda van ongeveer twee meter. Hij ‘showde’ het beest nabij de kruising van de Frederik Derbystraat en het Molenpad. Voetgangers en automobilisten stopten om een foto van het reptiel te nemen. Anderen gingen met een boog om de man met zijn huisdier.

Rose kreeg veel bijval, maar toch kon niet iedereen zijn show waarderen. De slangentemmer ontlokte ook reacties als: ‘Mi no dé yere, mi anga sneki ne koti’. Rose en zijn ‘vriend’ geven vaker shows in besloten kring, hun verschijning in het openbaar was voor sommigen confronterend.

Egmond Rose met zijn kameraad in Suriname: