Braziliaanse man in Suriname dood na schot uit ‘setigon’

PARAMARIBO, 7 dec – Een 53-jarige Braziliaanse man in Suriname is deze week overleden nadat hij geraakt werd door een zogenoemde ‘setigon’. Volgens het Korps Politie Suriname zou de man doodgebloed zijn nadat hij was geraakt in zijn linkerdijbeen. Op Facebook ging dit filmpje rond waarop te zien is hoe de man dood werd aangetroffen (schokkend).

Een “setigon” is een val die men zet om op wild te jagen. Deze val wordt gezet met behulp van een gespannen jachtgeweer waarbij een stuk touw bevestigd wordt aan de trekker van dat wapen. Wanneer een dier tegen dat touw aankomt gaat dat wapen af en wordt het dier dodelijk geraakt.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de ‘setigon’ door de 24-jarige David F. op de plek was geplaatst. De man, die geen vergunning voor het jachtgeweer heeft, verklaarde aan de politie dat hij in de omgeving sporen van een tapir had gezien. Dat was de reden voor hem om de val op te zetten. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten.

Het slachtoffer was lid van een Braziliaanse Evangelische Gemeente die bovenstaande foto verspreidde.