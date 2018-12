Bouterse koopt eerste kaartje voor titelgevecht Tyrone Spong in Suriname

PARAMARIBO, 7 dec – De Surinaamse president Desi Bouterse heeft deze week het eerste kaartje gekocht (FOTO) voor het internationaal boks evenement ‘The King returns to his jungle’. In het hoofdgevecht van dit evenement op 21 december a.s. zal Tyrone ‘The King of the Ring’ Spong zijn ‘World Boxing Council Zwaargewicht titel’ verdedigen.

“De wereld gaat naar Suriname kijken” aldus Bouterse die woensdag de eerste toegangskaart kocht. “Dit is het moment waarop wij de eenheid van Suriname kunnen demonstreren. Wij als Suriname gaan weer een geweldige prestatie leveren om als jong land op zo een niveau zo een geweldig sportevenement te organiseren” aldus de president.

De president ziet het evenement als een gelegenheid om geschiedenis te maken en te tonen dat wij ook hoogtepunten kunnen bereiken op dit niveau. “We zullen ons zelf moeten verkopen met dit evenement” zei hij woensdag.