Documentaire op TV over etnisch profileren en politiegeweld in Nederland

AMSTERDAM, 7 dec – Tijdens de internationale dag van de mensenrechten, op 10 december, vertoont de NPO de documentaire ‘Verdacht’ waarbij mensen vertellen over hun negatieve ervaringen met de politie. Hierin doen mensen in Nederland verslag van hun soms bizarre en onthutsende ervaringen met de politie, waarbij hun huidskleur hen tot verdachte maakt.

De veertien geïnterviewden hebben uiteenlopende beroepen (installateur, leraar, advocaat, militair, politieagent), ze verschillen in leeftijd en in afkomst. Ze hebben één overeenkomst: de politie wil regelmatig van ze weten wat ze hier doen, waar ze naar toe gaan en hoe ze heten.

In de documentaire beantwoorden ze de vraag: “Welke ervaring met de politie is jouhet meest bij gebleven?” De een vertelt over de vernedering ten overstaan van zijn moeder, de ander hoe hij is uitgemaakt voor aapje en nog een ander hoe zijn broek van zijn lijf is getrokken door collega agenten.

De trailer van de documentaire ‘Verdacht’

‘Verdacht’ geeft een indringende kijk op onmacht, irritatie, vernedering, vervreemding, woede en hoe het voelt om bij voorbaat verdacht te zijn. Desondanks heeft maakster Nan Rosens de geïnterviewden niet geportretteerd als slachtoffers. “Zij beschrijven hun ervaringen met etnisch profileren en politiegeweld, wat zij feitelijk hebben meegemaakt en hoe zij zich daarover voelen. Deze mensen voeren een emancipatiestrijd in de hoop om verandering in de samenleving teweeg te brengen”, aldus de documentairemaakster.

Op maandag 10 december 2018, de internationale dag van de mensenrechten, wordt Verdacht uitgezonden op NPO2 om 21.05 uur. ‘Verdacht’ is een documentaire van KRO-NCRV 2Doc, gemaakt door Nan Rosens in samenwerking met Controle Alt Delete*.

SMS-actie

Controle Alt Delete is een sms-actie gestart waarbij het doel is dat zoveel mogelijk mensen op maandag 10 december de film zien zodat nog meer mensen bewust zijn van het effect van sommige politiecontroles. De SMS-actie werkt door op www.controlealtdelete.nl jouw telefoonnummer achter te laten zodat je op maandag 10 december een bericht ontvangt die je op social media kan delen.

*Controle Alt Delete

De film is medemogelijk gemaakt door Controle Alt Delete. De organisatie zet zich al zes jaar inzet tegen etnisch profileren en is vóór eerlijke en effectieve politiecontroles, waarbij de politie data verzamelt van alle staandehoudingen. Dit gebeurt nog niet, maar is volgens Controle Alt Delete “de enige manier om inzichtelijk te maken of dat de politiecontroles bewezen effectief zijn.” Controle Alt Delete (CAD) is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions.