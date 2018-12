Nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Suriname bezoekt minister Dikan

PARAMARIBO, 7 dec – De Amerikaanse ambassadeur in Suriname, Karen Lynn Williams (r), heeft gisteren een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Williams heeft minister Dikan geïnformeerd over mogelijkheden voor Surinaamse ondernemers om zaken te doen met Amerikaanse zakenlui.

Hoewel ze maar pas enkele weken in Suriname is, is de ambassadeur ervan op de hoogte dat er Surinaamse bedrijven zijn die graag in zee willen met Amerikaanse partners aldus het Nationaal Informatie Instituut. De ambassadeur is voornemen alle delen van Suriname te bezoeken, maar wil vooral aandacht schenken aan regio’s waar Amerikaanse bedrijven grote activiteiten hebben.

Minister Dikan denkt dat de opties voor zakendoen met Amerikaanse ondernemers kansen zou kunnen bieden aan het voornemen om de productie van landbouwgewassen en –producten in het binnenland op te voeren.