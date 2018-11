Suriname Aluminium Company wil mijnconcessies terug geven, overheid talmt

PARAMARIBO, 29 nov – De Suriname Aluminium Company, Suralco, wil ‘graag’ haar concessierechten terug geven aan de overheid en andere belanghebbenden. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van het districtscommissariaat Para. Het is zo gezegd aan districtscommissaris Armand Jurel tijdens een veldbezoek aan het uitgemijnde Lelydorp lll gebied. Waar het bedrijf bereid is afstand te doen van de concessies, is het de overheid die talmt. Intussen worden volgens Suralco in haar concessies wel concessierechten verleend door de overheid.

Dit onwettig handelen wordt ervaren als ‘storend’ bij de uitvoering van het sluitingsplan van het bedrijf. Het plan houdt onder meer herbebossing en ecologische verbetering in. Er wordt ook last ondervonden van vissers, jagers en anderen in het gebied. “Nu is duidelijk te zien dat onbekenden delen van het bos open kappen, dat als buffer dient tussen de Indira Gandhiweg en het Lelydorp III meer”, meldt het informatiecentrum.

Het meer is eigenlijk een volgelopen krater die ontstaan is door het mijnen. “Suralco is al jaren bezig de concessierechten terug te geven aan de overheid. Enige jaren geleden is tezamen met input van externe deskundigen een geïntegreerd mijnsluitingsproces ontwikkeld, dat voldoet aan internationale standaarden voor mijnsluiting. Er zijn drie pilot studies uitgevoerd, waaronder ook de studie die geleid heeft tot het sluitingsplan voor de Lelydorp II & III mijnen.

Vervolgens zou de overheid uit de voorgestelde mogelijke levensvatbare bestemmingen moeten kiezen, waarna de Suralco op haar beurt conform de keuze van de overheid het gebied zal rehabiliteren. Volgens het bedrijf blijft de reactie van de overheid en andere belanghebbenden al jaren uit. Jurel kreeg de verzekering dat het gebied geschikt zal worden gemaakt voor hergebruik.