Nieuwe politieke beweging SU2TNL in Suriname gelanceerd

PARAMARIBO, 29 nov – In Royal Torarica heeft woensdag de formele lancering van de nieuwe politieke beweging in Suriname plaatsgevonden. Su-2-the-next-level – Lijst Basier (SU2TNL) is een maatschappelijke beweging voor emancipatie, armoedebestrijding en Smart Governance in Suriname.

“Wij Surinamers zullen krijgen wat wij verdienen, als wij steeds voor hetzelfde blijven kiezen. Elke Surinamer is waardig en dit moet een weerspiegeling zijn van de hedendaagse politiek. Er wordt teveel gedaan aan partijpolitiek, dat voor verdeeldheid en armoede zorgt in onze samenleving. Wij kiezen voor inclusieve politiek, waarbij elke burger centraal staat”, zegt Shaif Basier van SU2TNL.

Ondersteuner Jerry Macintosch vindt de aanpak van SU2TNL verfrissend en bevestigd dat het tijd is voor een exponentiële verandering waar er meer wordt samengewerkt en zaken slimmer worden aangepakt. SU2TNL is voor en door verbindende Surinamers, die geloven in de predestinatie van Surinamers als brengers van vrede, handel en solidariteit tussen landen. Lijst Basier is de politieke vleugel van SU2TNL die minstens 2 zetels wenst te halen tijdens de verkiezingen in 2020 doch campagne wenst te voeren voor alle 51 zetels.