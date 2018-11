Parlementariër: Nederlands onacceptabel als ‘inburgeringstaal’ Suriname

PARAMARIBO, 26 nov – Het is niet correct om het Nederlands als inburgeringstaal te willen hanteren. Dit zegt parlementariër Ronald Hooghart (NDP). In het parlement is er vaker voor gepleit om kennis van het Nederlands als criterium te hanteren bij het naturaliseren van vreemdelingen. Hooghart vindt dit niet logisch: “We hebben hier een volkstaal, die dagelijks overal wordt gebruikt. Daarnaast hebben wij een koloniale taal, die ons is opgedrongen.”

De ‘volkstaal’ is het Sranan Tongo, de lingua franca van Suriname. Het Nederlands is de officiële taal. Buitenlanders kennen doorgaans de eerste taal sneller. “Ik weet niet wat wij bedoelen met inburgering. In welke taal ga je de mensen inburgeren? Als wij over die taal (het Nederlands, red.) praten, kunnen wij niet praten over nationalisme”, zei Hooghart in het parlement. Hij zei het in vrijwel perfect Nederlands.

Bij het naturaliseren zou toch liever de andere taal moeten gelden. Als er ooit echt een test komt. “Waar is Nederlands onze taal? We kunnen het niet eens goed spreken. We proberen. Laten wij het dus laten. Wij gedogen het, dus laten wij niet met nieuwe dingen komen om ons dood te pesten”, aldus Hooghart. In het parlement wordt al jaren gepleit voor meer voorwaarden bij het toekennen van het Surinamerschap.