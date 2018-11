Motoragent in Suriname aangereden door automobilist die uit inrit kwam

PARAMARIBO, 26 nov – Een motoragent van het Korps Politie Suriname is zondagochtend betrokken geweest bij een verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg. De aanrijding werd veroorzaakt door een automobilist, die uit een inrit zou zijn gekomen zonder rekening te houden met het overig verkeer. Hij zou daarbij de motoragent geraakt hebben melden bronnen aan Waterkant.Net.

De agent, die onderweg zou zijn naar een parade in verband met Srefidensi, klaagde over pijn aan zijn been en heup. Een ambulance die toevallig langsreed verleende de nodige assistentie en voerde de agent af naar het ziekenhuis. Hoe het met de motoragent gaat is nog niet bekend gemaakt.