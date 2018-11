Eerwaarde gewijd tot priester door Bisschop van Suriname

PARAMARIBO, 19 nov – Eerwaarde Guillaume Woei A Jin ligt languit op zijn buik en gezicht op het altaar wanneer hij zondag in de Sint Petrus & Paulus Kathedrale Basiliek door Bisschop Karel Choennie wordt gewijd tot priester. Woei A Jin is eerder dit jaar in de Sint-Alfonsuskerk gewijd en toegelaten tot het Diaconaat.

Wijding is een gebeurtenis of rituele handeling waardoor personen, plaatsen of zaken aan een godheid of hogere macht worden toegeheiligd. De wijding kan expliciet gebeuren, door wijdingshandelingen, of impliciet, waarbij een overgeleverde of ervaren gebeurtenis wordt geïnterpreteerd als een wijding.