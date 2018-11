Oudste theater in Suriname heeft geld nodig voor renovatie

PARAMARIBO, 14 nov – Theater Thalia, het oudste theater in Suriname, is nu dicht. Een grote renovatie is nodig om de deuren weer open te krijgen. Onderstaand filmpje met bekende en minder bekende Surinamers is bedoeld om de gemeenschap te motiveren hun bijdrage te leveren om de deuren van Theater Thalia weer open te krijgen.

Diverse initiatieven moeten ervoor zorgen dat er geld wordt opgehaald voor de ingrijpende renovatie. Ook het Crowdfundings netwerk Apura besteedt deze maand aandacht aan Theater Thalia. Op het platform is een pagina opgezet om geld via Crowd Funding op te halen. Er kan alvast gestemd worden op apura.org.