Nickeriaanse worstelaar door politiekogel geraakt

NICKERIE, 14 nov – In het district Nickerie is een burger onder vuur genomen door de politie. Het zou gaan om worstelaar Akshay Mohan die in zijn linkerbeen werd geraakt door een politiekogel, meldt Action Nieuws in Suriname. Het incident zou hebben plaatsgevonden toen agenten bezig waren met een verkeerscontrole.

Volgens Action Nieuws zou een neefje van Mohan staande zijn gehouden vanwege een overtreding. Mohan zou zich daarmee hebben willen bemoeien en de zaak escaleerde. Hij zou op een gegeven moment een politiefunctionaris te lijf willen gaan met een voorwerp. Daarop trok een politieman zijn wapen en schoot.

Volgens de vrouw van Mohan probeerde hij enkel te bemiddelen en ervoor te zorgen dat zijn neefje niet meer werd geslagen. Ze zegt dat de politieagent die het wapen trok gericht heeft geschoten.

De worstelaar werd afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp door een politiewagen. Volgens Action Nieuws dreigt de situatie bij de SEH dreigt te escaleren. Er zijn 6 agenten voor de EHBO en 4 bewakingsleden van MMC. Beelden zijn heden om 19.15 uur te zien via Ishara 22.1 Nickerie.