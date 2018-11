Man zakt in elkaar en overlijdt na bezoek aan markt in Suriname

PARAMARIBO, 12 nov – In Suriname is een man zondag dood aangetroffen op het trottoir in de buurt van de Javaanse Saoena Markt in Paramaribo. Volgens berichten van getuigen zou de man kort daarvoor nog de markt hebben bezocht in de ochtend en een praatje hebben gemaakt met kennissen. Hij zou de markt rond twaalven hebben verlaten.

Volgens journalist Gail Eijk bestaat het vermoeden dat de man zich onwel voelde toen hij de markt uitliep en is gaan zitten onder het balkon van een winkelpand aan de overkant. De man zou daar zijn overleden en pas later ontdekt zijn door door voorbijgangers. Volgens Eijk gaat het om een man van middelbare leeftijd en is hij een natuurlijke dood gestorven.

Het Korps Politie Suriname heeft nog geen officiële mededeling hierover gemaakt, dus later meer.