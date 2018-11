Dorothy Blokland en Yahmani Blackman gaan het hebben over ‘haar’ in Theater Zuidplein

ROTTERDAM, 12 nov – Dorothy Blokland en Yahmani Blackman staan in ‘We gaan het hebben over haar’ stil bij hoe het is een vrouw te zijn met een kleurrijke geschiedenis. Een geschiedenis die vloekt, die viert, die soms even verdwijnt, maar altijd terugkomt met een verhaal. Laat je meeslepen door sterke, persoonlijke verhalen gemengd met een goede dosis pijnlijke humor om het leed te verzachten. Te zien op woensdag 21 november 2018 in Theater Zuidplein! Aanvang 20.15 uur.

Gevlochten, gevreesd, gestyled, geprest, gekwetst, gestraight, ongetemd, ongeremd, onderdrukt, bevrijd, ongestijld, ongevreesd onszelf zijn…Yahmani Blackman en Dorothy Blokland zijn veelbelovende actrices en theatermakers en nemen je vol overtuiging en met een tikkeltje absurditeit mee in hun expressieve en culturele verhalen.

Woensdag 21 november 2018 | 20.15 uur | Dorothy Blokland en Yahmani Blackman | We gaan het hebben over haar | Kleine Zaal | voorverkoop € 12,50 | Meer informatie via www.theaterzuidplein.nl