Antilliaanse en Nederlandse ondernemers weer naar Suriname

PARAMARIBO, 12 nov – Suriname krijgt bezoek van ondernemers uit Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland. Het bezoek valt samen met het congres Zakendoen met Aruba, Curaçao, Nederland en Suriname. Het congres wordt op veertien en vijftien november gehouden in het Marriot Hotel in Paramaribo. Het bezoek is een initiatief van online platform Internationaal Ambitieus. Het is de derde keer in twee jaar tijd.

De bedoeling is samenwerking tussen ondernemers te bevorderen. De missie bestaat volgens Internationaal Ambitieus uit bedrijfsbezoeken aan internationaal georiënteerde bedrijven en matchmaking met potentiele partners. Ook zullen netwerksessies worden opgezet. Tijdens het congres zijn er sessies met sprekers uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Nederland en Suriname.

Het congres moet volgens het Nationaal Informatie Instituut als ‘forum’ dienen voor in het bijzonder Surinaamse ondernemers. Die hebben de gelegenheid om de juiste informatie te verkrijgen over het zakendoen met partners uit de andere vier landen. Aruba en Curaçao zullen de nadruk leggen op hun hubfunctie richting de VS en Latijns-Amerika. Ook voordelen als holidaytax en de Vrijehandelszone zullen worden belicht.