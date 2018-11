Weer handgranaat voor de deur van rotishop Bijlmerplein Amsterdam

AMSTERDAM, 1 nov – De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is vannacht weer naar het Bijlmerplein in Amsterdam Zuidoost gegaan om onderzoek te doen naar een handgranaat die daar lag en deze weg te halen. Volgens AT5 is de melding opvallend omdat op precies dezelfde plek vorige week, bij rotishop P&G, ook al een handgranaat werd gevonden.

De eigenaar van het filiaal van P&G uit Suriname, waar de granaat voor de deur lag, reageerde toen geschokt tegenover de Amsterdamse zender. “Ik ben erg geschrokken. We zitten nog niet lang hier, minder dan een jaar. Dit had ik niet verwacht. Ik heb met niemand ruzie en doe gewoon mijn werk. Dus ik heb geen idee waarom ze dit voor onze deur hebben geplaatst” aldus de man eerder tegen de zender.

Vorige week werd P&G in Suriname ook al genoemd op social media toen een verdachte met zware wapens werd aangehouden. Hij zou volgens berichten op Facebook familie zijn van de eigenaars. Het is absoluut niet duidelijk of er een verband is tussen deze twee gebeurtenissen.