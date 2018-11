Succesvolle editie van United Caribbean Business and Trade Fair in Suriname

PARAMARIBO, 1 nov – Geïnteresseerden tijdens de United Caribbean Business and Trade Fair (UCBF) ontvangen informatie over toerisme en reizen binnen Suriname in de boot van Acces Travel Suriname. De jaarlijkse beurs is uitgegroeid tot een platform voor lokale en internationale zakenmensen en investeerders in elke denkbare bonafide branche.

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën heeft de gelegenheid van de beurs aangegrepen om het Instituut ter Bevordering van Investeringen in Suriname (Investsur) te introduceren. Het instituut is het eerste centrale contact punt voor investeerders en zal een proactieve rol vervullen bij het aantrekken van investeringen. D

e beurs duurde van vrijdag 26 tot en met zondag 28 oktober in de Beurshal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.