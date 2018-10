Tyrone Spong en Jairzinho Rozenstruik krijgen Lifetime Achievement Awards in Suriname

PARAMARIBO, 28 okt – De Surinaamse vechtsport toppers Tyrone ‘King of the Ring’ Spong en Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik hebben gisteravond in Suriname een lifetime achievement award ontvangen voor hun prestaties. De onderscheiding werd uitgereikt op de Pan-American Muay-Thai Kampioenschappen die dit weekend in Suriname worden gehouden door de Surinaamse Thaiboksbond (SuThaiBo).

“Ik wil op deze wijze SuThaiBo & de regering hartelijk bedanken voor deze erkenning. Dit gebaar stel ik zeer op prijs. De erkenning van je eigen land geeft mij ook extra motivatie om door te gaan met het goede werk. Daarbij wil ik ook mijn familie, vrienden, fans & iedereen om mij heen bedanken voor de steun en het geloven in mij” aldus Rozenstruik.

Dit weekend is Suriname voor het eerst gastland voor de Pan-American Muay-Thai Kampioenschappen die van 26-28 oktober in de Anthony Nesty Sporthal plaatsvinden.